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В лотерее США разыграли рекордный джекпот за всю историю

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В США разыграли рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions.

Как сообщают организаторы, выиграли номера 5, 28, 62, 65, 70 и "мега-шар" 70. Пока неизвестно, сорвал ли кто-либо из участников приз, новости на этот счет ожидаются в ближайшие часы, передает "РИА Новости".

Если никто не выиграет джекпот, следующий розыгрыш может возрасти до двух миллиардов долларов.

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Кроме того, в среду, 24 октября, в другой лотерее Powerball будет разыгран еще один джекпот из числа рекордных — более 600 миллионов долларов.

В лотерее США разыграли рекордный джекпот за всю историю

Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball недавно изменили свои правила таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джекпоты, что привлекло дополнительных покупателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее джекпот лотереи Mega Millionsдостиг размера в 900 млн долларов.

Место
США
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