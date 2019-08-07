В США разгорелся новый скандал из-за оружия для России

В Соединенных Штатах арестовали россиянина Владимира Кузнецова по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в Россию.

Для экспорта таких вещей требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, которой россиянин не владеет, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

"Кузнецов нарушил законы, призванные обеспечить нашу национальную безопасность. Сегодняшний арест демонстрирует нашу решимость расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто незаконно экспортирует запрещенные предметы без учета их конечного использования, ставя собственное обогащение выше интересов нашей страны", – заявил прокурор США Ричард Донохью.

В случае доказательства вины россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

На задержание Кузнецова уже отреагировали в генеральном консульстве России в Нью-Йорке.

"На настоящий момент каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США не поступало. Генконсульство держит вопрос на контроле и предпринимает необходимые усилия по установлению всех обстоятельств этого дела", – отмечается в заявлении.

В США арестовали россиянина Владимира Кузнецова по подозрению в незаконной пересылке комплектующих огнестрельного оружия в РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

Несколько мер несут потенциально серьезные последствия для экономики и бизнеса России: полный запрет на экспорт товаров из США и на импорт в Соединенные Штаты, а также запрет воздушного сообщения с американской стороной для государственных авиаперевозчиков.

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