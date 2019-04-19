В США рассказали о "странной" позиции Меркель по Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель занимает неоднозначную позицию по украинскому вопросу – она признает политичность российского газопровода "Северный поток-2", но продвигает нереалистичные гарантии Москвы для Киева.

"Здесь странная позиция самой Меркель. Она поддерживает санкции, она понимает, что Россия ведет войну против Украины. Ее позиция по "Северному потоку-2" стала, скажем, менее понятной и менее приемлемой. Меркель постоянно поддерживает этот проект, и это не есть хорошо", – сообщил экс-посол США в Украине Джон Хербст в интервью "Сегодня".

По его словам, был период, когда Меркель публично признала, что российский газопровод – геополитический проект. Но уже год канцлер Германии продвигает нереалистичную идею, что Россия гарантирует какой-то объем транзита газа через Украину даже после запуска "Северного потока-2".

"И Меркель объясняет своим друзьям в Украине, что она защищает Украину, хотя понимает, что это "грязная сделка". Но в последние два месяца она начала еще сильнее поддерживать "Северный поток-2", позорно защищая во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности", – подчеркнул Хербст.

Экс-посол также напомнил, что американский президент Дональд Трамп против "Северного потока-2". Кроме того, в Европейском Союзе достаточно большая оппозиция к российскому проекту, а личная позиция канцлера Германии полностью противоречит тому, как ЕС должен действовать.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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