В США произошло сильнейшее падение финансового рынка: в чем причина

Американский промышленный индекс Dow Jones понизился на 600 пунктов, или на 2,4%, до отметки 24426. Причиной стал арест финдиректора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 2,12%, или на 57 пунктов, до 2642, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 98 пунктов, или на 1,39%, до 7026.

Как сообщает CNN, участники рынка опасаются последствий ареста Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану. Этот арест породил у многих сомнения по поводу того, что в торговых спорах США и Китая возможно перемирие.

"Инцидент случился в крайне неподходящий момент. Мы считаем, что в результате Китай займет более жесткую, конфронтационную позицию по отношению к США", - пояснил руководитель департамента разработки стратегии на валютных рынках компани Brown Brothers Harriman Уин Тин.

"Арест (финдиректора китайской компании. - Ред.) Huawei лишь усугубляет озабоченность по поводу того, что ситуация в торговых отношениях США и КНР еще больше обострится", - считает эксперт по вопросам рыночной стратегии в компании Invesco Кристина Хупер.

Отмечается, что нынешнее снижение индекса Dow Jones стало самым значительным с апреля, отметило агентство Bloomberg, обратив внимание на то, что акции компании Boeing упали на 6,1%, а Apple - на 3%. В среднем на 3% понизился курс акций нефтяных компаний, а цена барреля нефти сорта WTI понизилась на 4,3%, до $50,61.

minfin.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря в США подъем на финансовых рынках не продержался и двух суток, на смену пришли панические настроения: американские фондовые индексы обвалились более чем на 3%.