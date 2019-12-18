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18 декабря • обновлено в 21:53
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В Конгрессе США одобрили "адские санкции" против РФ: что грозит Путину

3.2т
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В Конгрессе США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны.

Документ принял сенатский комитет по иностранным делам Конгресса, передает "РИА Новости". "За" проголосовали 17 сенаторов, "против" были пять.

ВВС пишет, что это стало первым движением так называемых адских санкций – одного из самых жестких пакетов антироссийских мер за последние полтора года.

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Дальше законопроект должен будет рассмотреть сенат в полном составе. На этом этапе в него могут быть внесены коррективы. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.

Уточняется, что демократы и республиканцы еще в начале 2019 года внесли в Конгресс проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". С тех пор документ находился на рассмотрении.

В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям, в том числе ограничения на покупку российского долга.

В частности, законопроект предлагает ввести меры против российских банков, которые обвиняются в поддержке вмешательства в американские выборы. Москва при этом отрицает все обвинения.

Иллюстрация. Санкции против России

Иллюстрация. Санкции против России

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, недавно Европейский совет продлил на 6 месяцев санкции против Российской Федерации из-за войны в Украине.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Санкции против России
Место
США
Теги
Конгресс США Новости России санкции
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А разве предыдущие санкции были НЕ адскими? Или эти супер-адские? А следующие будут Мега-адскими?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Шо, опять??? (С) Х*хлы, а прошлые санкции это уже не то? И вообще, просто интересно, вы то чему радуетесь? Или в очередной раз вылизать хозяевам? Нация, д*билов
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это всё так же мощно?
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