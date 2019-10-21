В США появился миллиардер из Одессы: что о нем известно

В США благодаря удачной сделке на рынке телекоммуникаций появился новый долларовый миллиардер Влад Шмунис, который родился в Одессе.

Об этом сообщает Forbes. Издание отмечает, что сейчас состояние бизнесмена оценивается в $1,3 млрд.

Влад Шмунис youtube.com

Шмунис стал долларовым миллиардером после того, как компания RingCentral, генеральным директором которой он является, объявила, что станет партнером поставщика телекоммуникационного оборудования Avaya на новой облачной платформе. Сделка предоставит RingCentral доступ к 100 млн пользователей Avaya.

После объявления о сделке акции RingCentral выросли в цене на 28% и продолжают расти. Рыночная капитализация компании уже превышает $14 млрд, пишет издание.

Родившийся в Одессе бизнесмен вместе с родителями иммигрировал в США в 1970-ых годах. В Калифорнии Шмунис окончил Университет штата Калифорния в Сан-Франциско, после чего устроился инженером на работу в один из стартапов Кремниевой долины.

"Я родился в Одессе, которая раньше была частью России, а теперь является частью Украины. Вся моя семья иммигрировала. Это было то, что нужно было делать в те дни, и нам посчастливилось выбраться. Мы рады, что это произошло. Я приехал в новую страну без денег и без друзей, без знания языка. Я должен был научиться постоять за себя. Я узнал, что могу выжить и сделать это. Это самая великая страна в мире, я действительно в это верю. Моя история является доказательством этого", – рассказывал Шмунис в интервью профильному порталу Linkedin.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в мае Государственная фискальная служба зафиксировала в Украине более 5,1 тысячи гривневых миллионеров и трех миллиардеров.

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