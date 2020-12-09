В США одобрили санкции, которые могут навсегда остановить 'Северный поток-2'

В США приблизили новые санкции против российского газопровода в обход Украины "Северного потока-2". Палата представителей Конгресса одобрила оборонный бюджет, предусматривающий ограничения. Новые меры могут помешать России достроить проект, так что он может быть заморожен навсегда.

Как сообщает "Укринформ", за соответствующий документ проголосовали 335 конгрессменов, 78 проголосовали против. Это больше двух третей голосов, необходимых для отмены президентского вето, хотя нет уверенности, что ряд законодателей Республиканской партии проголосуют за его отмену.

Президент Дональд Трамп пообещал применить вето за то, что он не предусматривает отмену раздела 230 Закона об этике в сфере коммуникаций. Этот раздел гарантирует защиту технологическим компаниям от судебных исков за размещение, удаление или изменение пользовательского контента.

Речь идет о таких санкциях:

ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода;

ограничения против компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или устанавливают сварочное оборудование на судах, принимающих участие в строительстве.

за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для завершения проекта.

Кроме того, проект закона предусматривает ужесточение санкций против другого российского газопровода – "Турецкого потока".

Следующим шагом законопроект будет направлен в Сенат, где, как ожидается, также будет принят при поддержке двух партий.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она потеряет 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Ранее США призвали Берлин заморозить строительство "Северного потока-2". В Минэкономики Германии заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны.

Так Вашингтон отреагировал на то, что Россия отправила судно "Академик Черский" для достройки последнего участка газопровода. Как известно, из-за санкций США международные компании отозвали свои корабли из проекта. Таким образом Москве придется достроить его своими силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или начале 2021-го, но пока к работам не приступали. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.