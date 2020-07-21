В США Палата представителей Конгресса проголосовала за новые санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Решение было принято единогласно в понедельник, 20 июля, сообщает пресс-служба законодательного органа Штатов.

Новые санкции направлены против иностранцев, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб для строительства газопроводов.

"Россия пытается построить газопровод" Северный поток-2 ", чтобы получить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их источниками энергии ... Мы должны остановить вражескую стратегию влияния Путина", – сообщил в Twitter член Палаты представителей Стив Вомак.

Поясним, что Палата представителей Конгресса одобрила соответствующую поправку в Закон о национальной обороне. После поправку должен рассмотреть Сенат, а потом президент Дональд Трамп подпишет документ.

В США одобрили новые санкции против "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе отказались поддержать санкции США против "Северного потока-2".