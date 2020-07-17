В США кредиты на жилье упали до самой низкой в истории отметки

Ипотека на жилье в США упала меньше чем до 3%. (Trulia)

В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю упала ниже 3%.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.

В настоящее время ставка на ипотеку с 30-летним сроком погашения составляет 2,98%. При этом на начало года ставка аналогичной ипотеки составляла 3,72%, указано в материале.

Рекордно низкие показатели объясняются кризисом, который вызвала пандемия новой коронавирусной инфекции.

"Американские горки оптимизма и пессимизма в отношении экономических перспектив продолжаются", – сказала Даниэль Хейл, главный экономист Realtor.com.

"С другой стороны, растущее число случаев заболевания коронавирусом во все большем числе штатов демонстрирует, насколько трудно сдерживать вирус, особенно при попытке ускорить развитие экономики. С другой стороны, признаки прогресса в разработке вакцины против коронавируса дают надежду на то, что есть путь к новым нормам, где проблемы со здоровьем не влияют на принятие решений", – заключила эксперт.

Последний всплеск заболеваемости коронавирусом и его влияние на экономику США приводит к снижению фиксированных ставок по ипотечным кредитам. По мере увеличения случаев финансовые рынки оценивают, будет ли рост препятствовать восстановлению экономики.

"Рынки не знают, заставит ли экономику последний всплеск случаев COVID-19 отступить назад, или же на горизонте появятся какие-либо позитивные новости, связанные с пандемией", – сказал экономист Zillow Мэтью Спикман. "Оба эти фактора будут влиять на ставки по ипотечным кредитам в будущем, причем последний, вероятно, окажет большее влияние".

Bankrate.com, который публикует еженедельный индекс динамики ставок по ипотечным кредитам, обнаружил, что более половины опрошенных экспертов ожидают, что ставки останутся примерно такими же на следующей неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Он пообещал "дожать" государственные и коммерческие финучреждения.