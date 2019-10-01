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1 октября • обновлено в 11:42
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В США бы уже сидела: Маркарову уличили в коррупционном сговоре

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Министр финансов Оксана Маркарова помогла своему мужу Даниилу Волынцу через его АккордБанк инвестировать 230 млн гривен в гособлигации (ОВГЗ) на очень выгодных условиях.

Об этом сообщает издание "СБУ" со ссылкой на данные Компромат.leaks. Отмечается, что Волынцу принадлежит 75% акций банка, через который и провернули схему.

Декларация Маркаровой за 2018 год

Декларация Маркаровой за 2018 год

Скриншот

При этом, министерство, которым руководит Маркарова, разместила гривневые ОВГЗ с доходностью до 18,5% годовых. Таким образом только за первое полугодие 2019 года активы АкордБанка выросли на 500 млн гривен – до 2,3 млрд грн.

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"В свою очередь инвестиции банка в ценные бумаги увеличились с 60 тысяч гривен до 230 млн грн. Среди покупателей ОВГЗ также находятся российские "инвесторы", что не удивительно, ведь в свое время журналисты нашли связь между банковским бизнесом братьев Клюевых времен Виктора Януковича и Маркаровой", – пишет издание.

OBOZREVATEL проведет подробное расследование и установит всех государственных служащих, которые покупали ОВГЗ. Поскольку в факте такой покупки есть признаки коррупции. В частности по нашим данным, среди прочих к скупке ОВГЗ причастен нынешний глава "Укроборонпрома" и бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

В случае с кейсом Маркаровой, если бы такая ситуация произошла в США, то ее бы уже посадили в тюрьму. Ведь чиновница является инсайдером информации, поскольку именно министры финансов определяют ключевую ставку по ОВГЗ. Стоит отметить, что инсайдерам по всему миру запрещено принимать участие в инвестициях, к которым они имеют непосредственное отношение.

Добавим, что нельзя одновременно быть лицом, которое работает с выпуском ОВГЗ, и лицом, которое определяет процентную ставку по ценным бумагам и одновременно заниматься скупкой. В случае с мужем Маркарова была заинтересованным лицом и ее действия имеют признаки коррупции.

Маркарова и Волынец

Маркарова и Волынец

Как известно, в 2012 году братья Клюевы назначили Маркарову главой Наблюдательного совета своего АкктивБанка. Уже в 2013 году ее супруг стал номинальным (фиктивным) собственником финучреждения, через компанию "ІТТ-инвест", которой он владеет.

"Под управлением Маркаровой, банк выдавал кредиты аффилированным с Клюевыми юридическим лицам. Клюевы, используя служебное положение, развивали рынок солнечной энергетики в Украине. У государственных банков они взяли кредитов на более чем 0,5 миллиарда евро. В афере вероятней всего мог быть замешен и Волынец, поскольку в тот момент он являлся членом Наблюдательного совета государственного Ощадбанка, который также кредитовал Клюевых", – сказано в материале.

Оксана Маркарова

Оксана Маркарова

112.ua

По данным издания, с помощью Маркаровой Волынец смог существенно увеличить свои доходы. Он даже приобрел квартиру в США на 278 кв. м, стоимость которой тщательно скрывалась.

Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что сумма убытков от незаконных схем с использованием облигаций внутреннего госзайма составляет десятки миллионов долларов, а к махинациям причастны нардепы.

"В настоящее время имеется информация о расхищении и злоупотреблении при отчуждении и покупке государственных облигаций. По предварительным данным, сумма убытков составляет десятки миллионов долларов, и к этой схеме также причастны народные депутаты Украины", – рассказал Труба.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Оксана Маркарова задекларировала за 2018 год 632,3 тыс. грн зарплаты и еще 687 тыс. грн от сдачи недвижимости в аренду. Вдобавок проценты, продажа ценных бумаг, дивиденды в 2018 году принесли ей и мужу около 9 млн грн. Итого – около 10,3 млн грн.

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Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
ОВГЗ
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Гершенгорен Сергій
Гершенгорен Сергій
Цікаво, мрійники СН розуміють, що з недавніх пір це їх особиста відповідальність. Залишені при владі кадри Порошенко компроментують вже не його, а усю команду СН, та особисто гравця членом на фортепіано?
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Валевич Борис
Валевич Борис
Теперь ждем реакцию президента, премьера и соответствующих органов
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зона ждет
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