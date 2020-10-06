В 90-х встретили бы в подъезде, – член Совета НБУ о выговоре Рожковой

Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу имеет "воспитательный характер".

Одновременно с этим Шапран отметил "эволюцию корпоративного управления" в Украине. По его словам, в 90-х замов главы Национального банка просто бы "встретили в подъезде", а не объявляли бы выговор. Об этом свидетельствует публикация члена Совета НБУ в Facebook.

"Глава НБУ на заседании не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке одного из членов правления. По моему мнению, решение Совета носило сугубо воспитательный (педагогический) характер", – заявил Шапран.

По его словам, если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, то всех старых членов правления уже уволили бы.

"Да я в восторге от значительного прогресса, которой сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихих 90-ых годах некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами восстанавливались через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на лучшие изменения", – резюмировал Шапран.

Шапран отметил, что в 90-х замов главы Национального банка просто бы "встретили в подъезде", а не объявляли выговор

Позже Рожкова отреагировала на публикацию Шапрана. По ее словам, такой комментарий был явно лишним.

"Чисто по дружески. Учитывая большое количество угроз, которые я регулярно получаю лично, ваши слова могут быть о трактованы неоднозначно... Будьте осторожным в выражениях. Жизнь она такая", – написала Рожкова в Facebook.

В ответ Шапран отметил, что Украина уже не вернется в 90-е, а система корпоративного управления продолжит эволюционировать очень быстрыми темпами.

"Жаль, что у нас есть люди, которые еще думают о каких-то силовых вариантах, хотя есть множество инструментов для решения вопросов мирным путем", – резюмировал он.

Шапран и Рожкова подискутировали

Как сообщал OBOZREVATEL: