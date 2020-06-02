В СНБО обратятся к Зеленскому из-за кризиса на рынке электроэнергии

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили о необходимости принятия срочных решений для сбалансирования работы рынка электроэнергии, недопущения манипуляций на нем и защиты интересов населения.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании рабочей группы по проблемным вопросам функционирования энергетической сферы.

В заседании, в частности, приняли участие в.и.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец, глава НКРЭку Валерий Тарасюк, заместитель главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ Александр Ольшанский и другие.

"Участники заседания обсудили проблемные вопросы функционирования рынка электрической энергии, меры для сбалансирования его работы и недопущения возникновения и углубления кризисных ситуаций на нем. По результатам заседания принято решение обобщить высказанные предложения и в трехдневный срок подать секретарю СНБО план конкретных мер по преодолению проблемных вопросов на рынке электрической энергии для доклада президенту", – говорится в сообщении.

Алексей Данилов

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