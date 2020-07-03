В "Слуге народа" сказали, когда будет назначен новый глава НБУ

Новый глава Нацбанка Украины должен быть назначен на последней пленарной неделе текущей сессии, в период с 14 по 17 июля.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в пятницу, 3 июля. Она подчеркнула, что "нам не стоит затягивать, мы должны быстро решить этот вопрос".

По ее словам, на пост главы НБУ рассматриваются Даниил Гетманцев (глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдан Данилишин (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления Райффайзен банка Аваль) и Кирилл Шевченко (глава Укргазбанка).

Верещук отметила, что основными кандидатами являются Лавренчук и Шевченко.

"Мы сейчас обсуждаем несколько кандидатур, посмотрим, насколько они проходные, поскольку сейчас во фракции нет большинства", – добавила она.

Ирина Верещук. Фото - facebook нардепа

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. "За" проголосовали 286 депутатов.

На фоне этого в Украине существенно выросли курсы евро и доллара.