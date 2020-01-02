В "Слуге народа" предложили двойную пенсию для жителей ОРДЛО

Пенсионеры, проживающие в ОРДЛО, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей.

Такое заявление сделала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа"), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь", - сказала она.

Пенсии для жителей ОРДЛО ТСН

По ее словам, получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и "пенсионных фондов" группировок "ЛНР" и "ДНР" не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!" - заявила Третьякова.

По ее убеждению, выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях - это еще один вид санкций против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что платить пенсии на неподконтрольных украинскому правительству частях Донецкой и Луганской областей будут только после их деоккупации.

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