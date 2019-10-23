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23 октября • обновлено в 14:48
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В "Слуге народа" потребовали от ГПУ снять арест с фирм замглавы Харьковского облсовета

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Нардеп от фракции "Слуга народа" Виктория Кинзбурская обратилась в Генеральную прокуратуру относительно фирм, связанных с заместителем председателя Харьковского областного совета Владимиром Скоробагачом, на имущество которых наложен арест решением суда.

По мнению депутата, арест наложен безосновательно. На сегодня это единственный поданный Кинзбурской запрос, сообщает в Facebook Харьковский антикоррупционный центр.

В частности, в своем запросе Кинзбурская утверждает, что к ней обратились ряд руководителей фирм, которые заявили, что их деятельность была безосновательно приостановлена, ведь в результате ходатайства ГПУ суд наложил арест на имущество.

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Речь идет о фирмах ООО "Рикон +", ООО "Сигней", ООО "Торговый дом" Ирпис", ООО "Техно-2017", ООО" Бенедикт Бизнес", ООО "Омега-2008", ООО "Рентес", ООО "Оптима Прайс", ООО "Поларис-100", ООО "Нут-Экспорт", ООО "Инвол А".

Эти компании фигурируют в уголовном производстве по делу о легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Директором и учредителем ООО "Техно-2017" и ООО "ТД" Ирпис" является Павел Филин. Он также руководит ООО "Лалсат Интернациональ Украина", которое также фигурирует в уголовном производстве.

Другим соучредителем "Лалсата" является Виктория Скоробагач – жена заместителя председателя Харьковского облсовета.

ООО "Техно-2017" и ООО "Инвол А" принадлежал экран, который транслировал на площади Свободы имиджевые сюжеты о Скоробагаче.

ООО "Инвол А" принадлежит Аркадию Балюку и Тамаре Садиковой. Ранее основательницей была Алла Редько, которая сейчас работает в облсовете.

Редько также получала средства от ООО "Поларис-100", которое фигурирует и в запросе, и в уголовном производстве ООО "Интеропт-Премиум" (ранее принадлежала Виталию Хомутыннику – бизнес-партнеру Скоробагача).

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Основательницей ООО "Поларис-100" является Ирина Хасьянова. Она же основательница ООО "Харьковский мясоперерабатывающий завод" вместе с женой Скоробагача.

ООО "Сигней" основал Юрий Скоробагач. Эта фирма занималась оформлением документов по экспорту орехов.

Бенефициаром ООО "Омега-2008" указан Андрей Голубченко – партнер Виктории Скоробагач по ООО "Сигма-ЛК".

ООО "Рентес" напрямую принадлежит Виктории Скоробагач.

ООО "Оптима-Прайс" принадлежит Яне Лауринайчуте. Последняя покупала недвижимость у Скоробагача.

"Интересно, что свой единственный депутатский запрос Кинзбурская направила в интересах фирм связанных с окружением Владимира Скоробагача. Относительно законности наложения ареста и деятельности этих фирм ответ должны дать правоохранители", – резюмировали в Харьковском антикоррупционном центре.

Нардеп Виктория Кинзбурская обратилась в Генеральную прокуратуру относительно фирм, связанных с заместителем председателя Харьковского областного совета

Нардеп Виктория Кинзбурская обратилась в Генеральную прокуратуру относительно фирм, связанных с заместителем председателя Харьковского областного совета

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября монобольшинство Верховной Рады поддержало законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачение взяточников.

В частности, за документ №1010 во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата.

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Место
Украина Харьков
Тег
Партия Слуга народа
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семенов Александр
семенов Александр
Предлагаю сменить фамилию этого бывшего замглав хз как то там, со "Скоробогач" на "Скоробедняк" .
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