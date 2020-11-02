В "Слуге народа" пообещали "чек за вечеринку в 30 лет независимости"
На этой неделе представят результаты аудита Украины или "чек за вечеринку в 30 лет".
Об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает УНН. По его словам, так общество сможет увидеть, на какой стадии развития экономики мы сейчас находимся.
"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", – сказал Стефанчук.
По его словам, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 в первом чтении в четверг, 5 ноября.
14 сентября правительство рассмотрело проект Государственного бюджета Украины на 2021 год, который ему направило Министерство финансов.
Документ предусматривает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.
Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.
19 октября стало известно, что "слуги народа" провалили рассмотрение бюджета в сроки, которые предусмотрены законом.
"В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько терминов – предельный срок для принятия бюджета – этом 1 декабря " – прокомментировал ситуацию глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
Впоследствии спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект закона о госбюджете-2021 на ближайшей пленарной неделе, начало которой запланировано на первые числа ноября.