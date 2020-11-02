В 'Слуге народа' пообещали 'чек за вечеринку в 30 лет независимости'

На этой неделе представят результаты аудита Украины или "чек за вечеринку в 30 лет".

Об этом заявил на заседании согласительного совета первый заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук, передает УНН. По его словам, так общество сможет увидеть, на какой стадии развития экономики мы сейчас находимся.

"На этой неделе будут представлены результаты аудита государства. Фактически мы будем иметь возможность увидеть "чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины" и посмотреть, на каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", – сказал Стефанчук.

По его словам, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития до 2030 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2021 в первом чтении в четверг, 5 ноября.