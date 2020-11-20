В "Слуге народа" понадеялись, что бюджет-2021 не примут в новогоднюю ночь

Есть шанс, что Верховная Рада примет законопроект о государственном бюджете на 2021 год не в новогоднюю ночь, а в сроки, определенные законодательством.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. По ее словам, это зависит от того, как быстро Кабинет министров доработает и скорректирует документ ко второму чтению (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Шансы, что бюджет будет принят не в новогоднюю ночь есть, но это также зависит от Кабинета министров. Думаю, что он будет принят раньше... Нам нужно уложиться в установленный законом срок", – заявила нардепка.

Она добавила, что в документ подали 2,5 тысячи поправок – всего за всю историю формирования бюджета.

"Мы увидели цифру, которая есть для обороны. Понимаем, что это самая большая цифра, которая могла быть заложена. Поэтому вопрос остается – медицина 5%, сейчас заложено 4,2%. Пытаемся дожать, чтобы было 5%. Образование также должно быть обеспечено на должном уровне", – добавила Верещук.

Она подчеркнула, что бюджету будет сложно без очередного транша МВФ.

"Мы не можем взять и разорвать отношения с МВФ. Это – не благотворительная организация, и гарантии, которые мы даем, абсолютно обеспечены. Поэтому мы не можем сказать, что разорвать (сотрудничество. - Ред.) можно легко... Огромный риск для нашего баланса остаться без денег международных партнеров – ЕБРР, Европейского Союза", – заявила нардепка.

Верещук назвала МВФ маяком для других международных организаций, которые обеспечивают финансовую поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 ноября 275 голосами приняли законопроект о бюджете страны в первом чтении. Большинство из тех, кто поддержал законопроект, – "слуги народа" (209 голосов). В то же время ОПЗЖ, Европейская солидарность и "Голос" документ не поддержали.

В бюджете Украины на 2021 год предложили увеличить расходы на 17 млрд грн. В частности, больше всего из этой суммы пойдет на депутатские нужды, инфраструктуру, медицину и спорт.

Бывшие министры и экономические эксперты заявили, что проект бюджета-2021 в первом чтении приняли с учетом "очень оптимистичного" прогноза роста ВВП, слишком высокой инфляции и самого высокого в истории кредита.