В "Слуге народа" подсчитали, во сколько обойдется проведение референдума
Проведение одного всеукраинского референдума будет стоить государству около 100 млн грн.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, говорится в публикации УНН.
"Сама стоимость одного референдума, как говорил автор законопроекта, около 100 млн грн. В принципе, по сравнению с организацией избирательного процесса это гораздо меньше", – сказала Кравчук.
Она добавила, что политические партии тоже могут участвовать в референдуме, зарегистрировавшись в ЦИК, указав, будут они поддерживать вопрос референдума или нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект о референдуме уже передан на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего за него будет голосовать парламент.
Со своей стороны представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщал, что команда Зеленского разработала законопроект о референдуме, на который вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.
Также Стефанчук говорил, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, объединяющие граждан, а не приводящие к разногласиям в обществе.
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" озвучили первые вопросы, которые парламент может вынести на общенациональный референдум.
Дмитрий Разумков рассказал, вынесут ли на референдум вопрос об "особом статусе" Донбасса.
18 июня монобольшинство в Верховной Раде в первом чтении приняло законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум".