В 'Слуге народа' подсчитали, во сколько обойдется проведение референдума

Проведение одного всеукраинского референдума будет стоить государству около 100 млн грн.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, говорится в публикации УНН.

"Сама стоимость одного референдума, как говорил автор законопроекта, около 100 млн грн. В принципе, по сравнению с организацией избирательного процесса это гораздо меньше", – сказала Кравчук.

Она добавила, что политические партии тоже могут участвовать в референдуме, зарегистрировавшись в ЦИК, указав, будут они поддерживать вопрос референдума или нет.

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