Нас*ал напоследок, – в "Слуге народа" об отставке Смолия

Андрей Довгань Экономика 16:00, 2.07.2020 Обновлено: 16:36, 2.07.2020

Депутаты "Слуги народа", обсуждая отставку главы НБУ Якова Смолия, заявили, что он "нас*ал напоследок", а депутат Галина Третьякова предположила, что это "политическая акция Евросолидарности".

Переписку нардепов в чате фракции опубликовал сайт "Буквы" в четверг, 2 июля. "Мог бы Смолий день и подождать. Нас*ал под конец", – написал один из нардепов. Так он прокомментировал новость об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд с погашением в марте 2033 года.

Переписка "слуг народа" об отставке Смолия
bykvu.com

Депутат Галина Третьякова в переписке с коллегами заявила, что отставка Смолия – это "политическая акция "Европейской солидарности".

"Смолий управляется до сих пор Гонтаревой (бывшая глава НБУ при Петре Порошенко. – Ред.). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция "Евросолидарности". Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина – Порошенко", – написала она.

Переписка "слуг народа" об отставке Смолия
bykvu.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

  • В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия об отставке считает эмоциональным.

  • В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

  • Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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