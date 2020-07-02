Нас*ал напоследок, – в "Слуге народа" об отставке Смолия
Депутаты "Слуги народа", обсуждая отставку главы НБУ Якова Смолия, заявили, что он "нас*ал напоследок", а депутат Галина Третьякова предположила, что это "политическая акция Евросолидарности".
Переписка нардепов в чате фракции опубликовал сайт "Буквы" в четверг, 2 июля. "Мог бы Смолий день и подождать. Нас*ал под конец", – написал один из нардепов. Так он прокомментировал новость об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд с погашением в марте 2033 года.
Переписка "слуг народа" об отставке Смолия bykvu.com
Депутат Галина Третьякова в переписке с коллегами заявила, что отставка Смолия – это "политическая акция "Европейской солидарности".
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревой (бывшая глава НБУ при Петре Порошенко, – Ред.). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция "Евросолидарности". Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина – Порошенко", – написала она.
Переписка "слуг народа" об отставке Смолия bykvu.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.