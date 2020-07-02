Нас*ал напоследок, – в 'Слуге народа' об отставке Смолия

Депутаты "Слуги народа", обсуждая отставку главы НБУ Якова Смолия, заявили, что он "нас*ал напоследок", а депутат Галина Третьякова предположила, что это "политическая акция Евросолидарности".

Переписка нардепов в чате фракции опубликовал сайт "Буквы" в четверг, 2 июля. "Мог бы Смолий день и подождать. Нас*ал под конец", – написал один из нардепов. Так он прокомментировал новость об отмене нового выпуска евробондов на $1,75 млрд с погашением в марте 2033 года.

Переписка "слуг народа" об отставке Смолия bykvu.com

Депутат Галина Третьякова в переписке с коллегами заявила, что отставка Смолия – это "политическая акция "Европейской солидарности".

"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревой (бывшая глава НБУ при Петре Порошенко, – Ред.). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия – политическая акция "Евросолидарности". Попытка расшатать отношения с МВФ. Причина – Порошенко", – написала она.

Переписка "слуг народа" об отставке Смолия bykvu.com

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