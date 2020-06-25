В "Слуге народа" извинились за Третьякову и сказали, какие будут последствия

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что ее коллега по фракции Галина Тертьякова должна публично извиниться и объяснить свои слова о детях "низкого качества".

Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24". Нардеп извинилась за слова Третьяковой.

"Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая подчеркнула ее мнение, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а получилось так, что дети низкого качества", – сказала она.

По ее словам, дальше должны последовать извинения Третьяковой и объяснение ее слов.

"Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнение с должности председателя парламентского комитета. – Ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и объяснения этой формулировки", – добавила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня в сети всплыло скандальное видео Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".

Поэтому постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась в Верховную Раду с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".

Впоследствии Третьякова публично отреагировала на скандал, а украинцы дали оценку ее действиям.