В Швеции показали ассортимент местных маркетов: сколько стоят продукты

Роман Груша Экономика 05:40, 27.11.2020

В Швеции хлеб стоит в среднем до 30 крон (38,7 грн).

Цена зависит от типа мучного изделия: овсяный хлеб стоит дешевле, а с морской солью – дороже. Об этом пишет Tjournal.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal
В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Смесь говяжьего и свиного фарша стоит 70 крон (90,2 грн) за килограмм.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Овсяные хлопья продаются за 24 кроны (31 грн) за 1,5 килограмма.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Цена риса "Жасмин" составляет 36 крон (46,4 грн) за 2 килограмма.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Молоко стоит 14 крон (18 грн).

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Сметана продается за 11 крон (14,2 грн).

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Цена 12 яиц составляет 29 крон (37,8 грн).

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Замороженное куриное филе стоит 55 крон (70,8 грн) за 900 грамм.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Оливковое масло продается по 55 крон (70,8 грн) за 500 миллилитров.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
Tjournal

Как сообщал OBOZREVATEL, хлеб в Украине может подорожать на 8-10%. В первую очередь рост цен затронет "социальный" сегмент мучных изделий.

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Экономика

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