В Швеции показали ассортимент местных маркетов: сколько стоят продукты

В Швеции хлеб стоит в среднем до 30 крон (38,7 грн).

Цена зависит от типа мучного изделия: овсяный хлеб стоит дешевле, а с морской солью – дороже. Об этом пишет Tjournal.

Смесь говяжьего и свиного фарша стоит 70 крон (90,2 грн) за килограмм.

Овсяные хлопья продаются за 24 кроны (31 грн) за 1,5 килограмма.

Цена риса "Жасмин" составляет 36 крон (46,4 грн) за 2 килограмма.

Молоко стоит 14 крон (18 грн).

Сметана продается за 11 крон (14,2 грн).

Цена 12 яиц составляет 29 крон (37,8 грн).

Замороженное куриное филе стоит 55 крон (70,8 грн) за 900 грамм.

Оливковое масло продается по 55 крон (70,8 грн) за 500 миллилитров.

Как сообщал OBOZREVATEL, хлеб в Украине может подорожать на 8-10%. В первую очередь рост цен затронет "социальный" сегмент мучных изделий.