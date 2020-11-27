В Швеции показали ассортимент местных маркетов: сколько стоят продукты

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
2,2 т.
В Швеции показали ассортимент местных маркетов: сколько стоят продукты

В Швеции хлеб стоит в среднем до 30 крон (38,7 грн).

Цена зависит от типа мучного изделия: овсяный хлеб стоит дешевле, а с морской солью – дороже. Об этом пишет Tjournal.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов
В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Смесь говяжьего и свиного фарша стоит 70 крон (90,2 грн) за килограмм.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Овсяные хлопья продаются за 24 кроны (31 грн) за 1,5 килограмма.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Цена риса "Жасмин" составляет 36 крон (46,4 грн) за 2 килограмма.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Молоко стоит 14 крон (18 грн).

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Сметана продается за 11 крон (14,2 грн).

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Цена 12 яиц составляет 29 крон (37,8 грн).

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Замороженное куриное филе стоит 55 крон (70,8 грн) за 900 грамм.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Оливковое масло продается по 55 крон (70,8 грн) за 500 миллилитров.

В Швеции показал ассортимент местных маркетов

Как сообщал OBOZREVATEL, хлеб в Украине может подорожать на 8-10%. В первую очередь рост цен затронет "социальный" сегмент мучных изделий.