В Швейцарии захотели раздать всем жителям по 7000 евро

Роман Груша Экономика 10:43, 21.10.2020

Швейцария может выплатить 7,5 тысячи франков (около 7 тысяч евро) каждому гражданину, в том числе детям.

Соответствующая инициатива направлена на снижение стоимости национальной валюты. Об этом говорится в официальном вестнике Федеральной канцелярии Швейцарии.

Авторы идеи считают, что для выплаты нужно напечатать новые деньги, а предложенную сумму стоит освободить от налогов.

Если данное предложение до 22 апреля 2022 года поддержат 100 тысяч человек, то его вынесут на референдум.

В случае успешного проведения референдума деньги выплатят не позднее, чем через год после принятия инициативы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Киевляне под судом устроили массовое чтение запрещенной книги "Дело Василия Стуса". Фото и видео

В Украине решили создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским. Документ

В России умер скандальный протоиерей РПЦ Смирнов

"Слугу" Третьякову подловили на странном поведении во время речи Зеленского. Видео

В ВСУ прокомментировали информацию о получении третьей квартиры Главнокомандующим Хомчаком