В Швейцарии установили самую высокую минимальную зарплату в мире

В Швейцарии в кантоне Женева установили минимальную заработную плату на самом высоком уровне в мире – 23 швейцарских франка за час (25 долларов или 700 грн).

Как сообщает CNN, решение было принято на референдуме. Его поддержали 58% избирателей. Таким образом профсоюзы намерены бороться с бедностью.

Женева – четвертый из 26 кантонов Швейцарии, в котором произошло такое голосование.

"Новая минимальная заработная плата будет применяться примерно до 6% работников кантона по состоянию на 1 ноября", – сказал государственный советник Мауро Поджа. Речь идет об около 30 тыс. человек, две трети из которых – женщины.

По словам чиновника, при условии отработки 41 часа в неделю, размер минимальной месячной зарплаты достигнет 4 тысяч швейцарских франков или 4347 долларов.

Женева занимает десятую строчку в рейтинге самых дорогих городов мира. 4000 швейцарских франков – это лишь немного выше черты бедности, которая составляет 3968 швейцарских франков для семьи из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Например, аренда обычной трехкомнатной квартиры в Женеве составляет не менее 3000 франков (90 000 грн), а чашка кофе стоит четыре или пять франков (120-150 гривен).

Вопрос минимальной зарплаты в кантоне рассматривали дважды – в 2011 и 2014 годах. В последнем случае, а именно во время национального референдума о введении минимальной зарплаты в размере 22 швейцарских франков, против высказались 76% избирателей.

Сравнение минимальных зарплат в Украине и Швейцарии

"Вести" сравнили минималку в Украине и Женеве в:

Обедах. Получив заветные 5000 гривен после месяца ежедневной работы, житель Украины может позволить себе 30 раз хорошо поесть в "Пузатой хате" (борщ, котлета с гречкой, десерт и чай). Житель Женевы – может месяц ежедневно кормить 25 украинцев (около 770 обедов).

"Ланос". В среднем старый "Ланос" в Украине стоит 94 тыс. гривен ($3319). Чтобы накопить на авто, украинцу придется откладывать все свои деньги полтора года (5000 грн × 19 месяцев). Швейцарцу – достаточно поработать три недели, еще и останется на аренду "однушки" на Крещатике.

Айкосах. Пачка стиков стоит 55 гривен, и за месяц "съедает" треть украинского минималки – 1650 грн (около $58). Жителю Женевы баловство айкосом будет стоить 2 часа работы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце августа подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года. Ранее OBOZREVATEL собрал главные плюсы и минусы от повышения минимальной зарплаты в Украине.