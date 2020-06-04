В схему олигарха на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта" - расследование

В коррупционных схемах одного из украинских олигархов на государственном "Центрэнерго" была задействована еще одна государственная компания – "Укрнафта", которая недополучала почти треть средств за каждый кубометр поставленного через посредника газа.

Об этом говорится в публикации на сайте "Радио Свобода".

Журналисты выяснили, что с января 2020-го новым поставщиком природного газа для "Центрэнерго" стала малоизвестная фирма ООО "Юнайтед Энерджи", которую связывают с одним из украинских олигархов.

Согласно информации от источников издания в налоговой, в январе-мае 2020 года "Юнайтед Энерджи" продало "Центрэнерго" не менее 22,6 млн кубометров газа на общую сумму более 103 млн гривен. Еще 14 млн гривен госкомпания заплатила этой частной фирме за заказ (бронирование) мощностей.

При этом журналисты отмечают, что компания "Юнайтед Энерджи" не занимается добычей газа. Она его покупает у "Укрнафты", которую контролирует известный олигарх.

"По данным источников на энергорынке, "Юнайтед Энерджи" продавало ресурс другой полугосударственной компании – "Укрнафты". Контрольный пакет акций "Укрнафты" принадлежит государству, но более 42% акций контролируют структуры, конечным бенефициаром которых является, в том числе, украинский олигарх", – говорится в публикации.

"Центрэнерго"

То есть государственная компания "Укрнафта" поставляет природный газ другой государственной компании – "Центрэнерго" – через посредника – частную фирму "Юнайтед Энерджи", причем "Центрэнерго" в результате этой схемы получает газ на 30-50% дороже.

"Согласно информации от источников из налоговой, в январе "Укрнафта" продала "Юнайтед Энерджи" газ по цене 3,5-3,9 тысячи гривен за тысячу кубометров. В то же время, "Юнайтед Энерджи" поставила газ на "Центрэнерго" на 33-49% дороже – 5,2 тысячи гривен за тысячу кубометров. То есть "Укрнафта" недополучила минимум треть денег с каждой проданной через "Юнайтед Энерджи" тысячи кубометров газа", – заключают журналисты.

Как сообщалось, летом 2019 году в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват". По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4. Млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу "Приват") в Киеве. По информации издания "Цензор.нет", уголь поставляли по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минекоенерго Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа в компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарху, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "правки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

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