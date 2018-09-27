МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

''Вообще его не показывайте'': крымчане возмутились бесполезностью российского паспорта

1.7тЧитать материал на украинском

В сети пользователи возмутились бесполезностью российского паспорта. Жители оккупированного Россией Крыма не могут нормально поехать в Украину и им не дают шенгенскую визу.

На это обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также прикрепил скриншот с комментариями.

"Крым. Как писал в*тник на севастопольском форуме - "кому документы подправить, кому новые получить, кому просто вкус настоящего сырка вспомнить", - написал он.

В паблике "Феодосия Подслушано" аноним написал: "Расскажите, как из Феодосии добраться до Киева? Как проходит паспортный контроль, если ехать автобусом? Нужен ли российский паспорт на границе? А то говорят, что на российской нужен, а на украинской могут отобрать, как правильно сделать? Если кто-то ездил на Украину, подскажите, нужно срочно поехать, но боюсь потерять паспорт России".

Пользователи, которые уже ездили с РФ в Украину пишут, что лучше с украинским.

Новости
''Видать из-за фамилии'': в сети высмеяли отказ в визе крымскому министру

"На Украину вам лучше ехать с украинским паспортом, а российский там вообще не показывайте и не говорите, что он у вас есть, заберут. Для них Крым - Украина, поэтому лучше молчите. Кто занимается автобусным сообщением, вам все объяснят", "Правильно. Только с украинским", "На российской границе покажите загран украинский, на украинской тоже можете по украинскому заграну ехать. Российский вообще не берите", - прокомментировали они.

Некоторые пишут, что с просроченным впускают, но обратно не выпускают.

"На обеих границах показывала только украинский паспорт, на российской границе обычно спрашивают, делали ли российский вообще. Говорю, что делала, но с собой не брала. И все отлично, пропускают свободно. Главное, чтобы украинский не был просрочен", "С просроченым впускают, но обратно не выпускают", - поделились информацией пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи поделились мнением, что в оккупированном Россией Крыму, жители не любят "понаехавших" с РФ. По их мнению, они едут из зависти к природы и при этом работы в городах становится все меньше.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Объекты
КрымУкраинапаспортРоссиясоцсетиTwitter
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
35
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свидомый бред сивой кобылы😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
N Y
N Y
Новость из категории "Одна баба сказала".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги