''Вообще его не показывайте'': крымчане возмутились бесполезностью российского паспорта

В сети пользователи возмутились бесполезностью российского паспорта. Жители оккупированного Россией Крыма не могут нормально поехать в Украину и им не дают шенгенскую визу.

На это обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец в своем Twitter. Он также прикрепил скриншот с комментариями.

"Крым. Как писал в*тник на севастопольском форуме - "кому документы подправить, кому новые получить, кому просто вкус настоящего сырка вспомнить", - написал он.

В паблике "Феодосия Подслушано" аноним написал: "Расскажите, как из Феодосии добраться до Киева? Как проходит паспортный контроль, если ехать автобусом? Нужен ли российский паспорт на границе? А то говорят, что на российской нужен, а на украинской могут отобрать, как правильно сделать? Если кто-то ездил на Украину, подскажите, нужно срочно поехать, но боюсь потерять паспорт России".

Пользователи, которые уже ездили с РФ в Украину пишут, что лучше с украинским.

"На Украину вам лучше ехать с украинским паспортом, а российский там вообще не показывайте и не говорите, что он у вас есть, заберут. Для них Крым - Украина, поэтому лучше молчите. Кто занимается автобусным сообщением, вам все объяснят", "Правильно. Только с украинским", "На российской границе покажите загран украинский, на украинской тоже можете по украинскому заграну ехать. Российский вообще не берите", - прокомментировали они.

Некоторые пишут, что с просроченным впускают, но обратно не выпускают.

"На обеих границах показывала только украинский паспорт, на российской границе обычно спрашивают, делали ли российский вообще. Говорю, что делала, но с собой не брала. И все отлично, пропускают свободно. Главное, чтобы украинский не был просрочен", "С просроченым впускают, но обратно не выпускают", - поделились информацией пользователи.

Крым. Как писал ватник на севастопольском форуме - "кому документы подправить, кому новые получить, кому просто вкус настоящего сырка вспомнить" pic.twitter.com/m1jjI19O1z — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 25, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи поделились мнением, что в оккупированном Россией Крыму, жители не любят "понаехавших" с РФ. По их мнению, они едут из зависти к природы и при этом работы в городах становится все меньше.