В сети вспомнили 10 продуктов СССР, которые сейчас не найти

В СССР на прилавках магазинов были продукты, которые сейчас трудно достать или они и вовсе пропали с продажи. В сети вспомнили 10 товаров, по которым сейчас ностальгируют многие из "советского" поколения.

Список опубликован на сайте Dekatop.

Сыр в тюбиках

Плавленый сыр в тюбиках был одним из самых крутых советских продуктов. Правда, завозили его, почему-то не во все магазины и даже не во все города, хотя на рекламках в универмагах он присутствовал. Сейчас плавленый сыр в тюбиках редко можно увидеть в современных супермаркетах.

Кисель в брикетах

В СССР такой кисель в брикетах был главным лакомством для детей. Существовало разнообразие вкусов – вишневый, клубничный, фруктово-ягодный. Сейчас кисель в брикетах тоже выпускают, но в составе из натуральных ингредиентов остались только крахмал с сахаром.

Сладкая железа

На мясокомбинате в наличии была сладкая (зобная) железа, она же телячьи молоки, она же тимус. Такое мясо в СССР входило в рецепты детских блюд. Эта железа бывает только у телят, сейчас на прилавках тимус уже не увидишь.

Прессованный чай

"В чем не откажешь продуктам питания СССР, это в натуральности. Фруктовый чай прессованный в СССР состоял именно из кусочков фруктов. Туда входили сушеные груши, яблоки, вишни и сливы, и часто такой чай даже не заваривали, а просто ели", – сказано в публикации.

Березовый сок

Березовый сок можно купить и сейчас, но очень редко. А вот в СССР батареи из трехлитровых банок березового сока занимали целые полки овощных магазинов. Наряду с тыквенным и яблочным соком это был один из самых популярных напитков в СССР. В таких количествах березовый сок больше не продают.

Консервы "Мясо криля"

Мельчайшие морские ракообразные СССР начал добывать в 1961 году – первым в мире. Однако с развалом советской империи лов криля был прекращен.

Сельдь иваси

В СССР сельд иваси добывали около миллиона тонн в год. Так добывали, что к 1980 году популяция сократилась катастрофически, и добывать стало просто нечего. Сейчас ее практически не бывает на прилавках магазинов.

Сорго

"Имеется ввиду не кормовая или техническая культура, а пищевое, или сахарное сорго. Его и в СССР-то было мало, а сейчас нет вообще. Обалденно вкусная каша из сорго, которой кормили своих детей советские мамы перед школой, канула в прошлое. Чего не скажешь о вениках из технического сорго, которые как раз остались", – сказано в тексті.

Толокно

Еще один из продуктов питания СССР, который забыт и выкинут из меню. Даже в знаменитой советской "Книге о вкусной и здоровой пище" были рецепты блюд из овсяного толокна (например, клецки из толокна в молоке). Толокно считалось очень полезным диетическим продуктом и продавалось в пакетах и на развес.

Советская жевательная резинка

Где-то к концу 80-х советская жевательная резинка окончательно ушла в небытие. А ведь сколько видов было! "Апельсиновая", "Клубничная", "Малиновая" — детские, "Кофейная" и "Мятная" — взрослые. А еще жвачки в золотинках и самые популярные эстонские жевательные резинки – Kalev!

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность. Также мы рассказывали, что можно было купить в СССР на 5, 10, 25 и 50 рублей.

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