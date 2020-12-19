В сети сравнили вывоз металлолома в "ДНР" с кадрами из "Безумного Макса". Видео

В оккупированной Макеевке ("ДНР") среди бела дня мужчина на мотоцикле вывозил металлолом и попал на видео.

В сети ролик молниеносно разошелся и его уже сравнили с кадрами из фантастического фильма "Безумный Макс". Ролик опубликовал в Twitter представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

"Транспортировка металлолома в Макеевке. Чисто дизельпанк", – сказано в сообщении.

В сети ролик вызвал ажиотаж, пользователи предположили, что это разворовывают остатки какого-нибудь производства, которое оккупанты отжали в 2014 году.

"Судя по тому, что на веревке тянется промышленная вентиляция, походу остатки производств разбирают", "Ещё лет 5 российской оккупации и там будет эпоха постапокалипсиса", "Безумный Макс" отдыхает", "Безумный Макс" по-макеевски, "Сейчас снесут все заводы, шахты вывезут металл и... тогда как говаривал Путин, называться эта часть российского мира – "дикое поле", "Mad Max 2020", "Главное на "народную ГАИ республики" не напороться", "Теперь всем видно, что очень хорошо налажена логистика горно-металлургического комплекса "ДНР", – иронизируют в сети.

Сеть отреагировала на ролик из "ДНР" Twitter Казанского

Пользователи высмеяли видео Twitter Казанского

В сети предположили, что мужчина на видео разворовал метал Twitter Казанского

Реакция сети на видео Twitter Казанского

Реакция сети на видео Twitter Казанского

Реакция сети на видео Twitter Казанского

Кадры из фильма "Безумный Макс"

Кадры из фильма "Безумный Макс"

Кадры из фильма "Безумный Макс"

Кадры из фильма "Безумный Макс"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" признали, что с подконтрольной им территории Донбасса бегут все адекватные, квалифицированные кадры из-за чего там сложился дефицит управленческого персонала.

В "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Сеть высмеяла заявление террористов.