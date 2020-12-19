В сети сравнили вывоз металлолома в 'ДНР' с кадрами из 'Безумного Макса'. Видео

В оккупированной Макеевке ("ДНР") среди бела дня мужчина на мотоцикле вывозил металлолом и попал на видео.

В сети ролик молниеносно разошелся и его уже сравнили с кадрами из фантастического фильма "Безумный Макс". Ролик опубликовал в Twitter представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

"Транспортировка металлолома в Макеевке. Чисто дизельпанк", – сказано в сообщении.

Транспортировка металлолома в Макеевке.



Чисто дизельпанк pic.twitter.com/AtpILf4I4i — Денис Казанський (@den_kazansky) December 16, 2020

В сети ролик вызвал ажиотаж, пользователи предположили, что это разворовывают остатки какого-нибудь производства, которое оккупанты отжали в 2014 году.

"Судя по тому, что на веревке тянется промышленная вентиляция, походу остатки производств разбирают", "Ещё лет 5 российской оккупации и там будет эпоха постапокалипсиса", "Безумный Макс" отдыхает", "Безумный Макс" по-макеевски, "Сейчас снесут все заводы, шахты вывезут металл и... тогда как говаривал Путин, называться эта часть российского мира – "дикое поле", "Mad Max 2020", "Главное на "народную ГАИ республики" не напороться", "Теперь всем видно, что очень хорошо налажена логистика горно-металлургического комплекса "ДНР", – иронизируют в сети.

Кадры из фильма "Безумный Макс"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" признали, что с подконтрольной им территории Донбасса бегут все адекватные, квалифицированные кадры из-за чего там сложился дефицит управленческого персонала.

В "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Сеть высмеяла заявление террористов.