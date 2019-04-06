В сети разоблачили крупное мошенничество с Ощадбанком: схема

В Украине пользователям "Ощадбанка" стали присылать сообщения о якобы блокировке их банковской карты.

Как пишут пользователи в сети, в последнее время мошенники активизировались.

"Три дня подряд жене приходит", - написал Юрий Петров в одном из телеграм-каналов. Он также опубликовал скриншоты сообщений, по которым видно, что аферисты нацелились на банковскую карту и закидывают владельца фейковыми сообщениями о якобы снятии денег или блокировке.

Стоит отметить, что номер банковской карты и CVV/CVV-2 могут подсмотреть на кассе супермаркета, в кафе или ресторане, в магазине или в любом другом месте, где вы передаете в чужие руки свою банковскую карту. Защититься от воровства данных можно только в том случае, если вы самостоятельно расплачиваетесь картой с помощью терминала.

Саму карту нужно держать таким образом, чтобы ее номер не мог подсмотреть посторонний человек. Если вы набираете ПИН-код на терминале, циферблат стоит прикрывать рукой.

Чтобы незаметно сфотографировать обе стороны карты продавцу или официанту в ресторане понадобится всего лишь несколько секунд. Злоумышленники могут сами воспользоваться полученной информацией, или продать ее. Спустя месяц деньги с карты пропадут и определить, что данные украл, например, кассир в супермаркете, будет сложно.

По статистике 80% случаев мошенничества с банковскими картами произошли из-за невнимательности или доверчивости самих владельцев. Современные технологии позволяют воровать информацию с карты с помощью специальных накладных устройств на банкоматы. Но подобные уловки обходятся злоумышленникам в копеечку. Кроме того, при снятии устройства с банкомата мошенников могут задержать, а на самом устройстве есть камера видеонаблюдения. Обмануть клиента банка по телефону или подсмотреть номер карты и CVV значительно проще.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов раскрыл методы мошенников в сфере интернет-торговли.

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