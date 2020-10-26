Украинцев разозлило заявление о налогах для заробитчан: реакция сети

Украинцев разозлило заявление председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко о том, что заробитчане должны заполнять налоговые декларации и платить налоги со своих доходов.

OBOZREVATEL собрал для вас реакцию сети.

Что сказал Любченко:

"Из $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, – задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", – заявил глава ГНС.

По его словам, от всех доходов, которые граждане зарабатывают в других странах, также должны быть уплачены налоги и оформлены декларации.

Его слова вызвали неоднозначную реакцию у пользователей сети. Публикация OBOZREVATEL в Facebook собрала более 1 тысячи реакций.

Пост собрал более тысячи реакций Facebook OBOZREVATEL

Часть пользователей считает, что государство сначала должно обеспечить украинцев работой, а потом уже заставлять платить налоги:

"Никому они ничего не должны, до тех пор пока Украина не обеспечит их работой и европейской зарплатой!"

"Согласна. Должны платить стране, в которой работают. Обеспечьте их работой в своем государстве и налоги будут платить в казну Украины".

"Сделали такие условия в стране, люди вынуждены ехать, чтобы прокормить свою семью, а теперь что-то требуют. Видимо, надо делать резидента ЕС и оставаться здесь".

"Они работают в поте лица, а вы хотите, чтобы пополнились ваши карманы, ведь народу ничего не достанется. Лучше создайте рабочие места. Люди с удовольствием будут жить и работать дома".

"Наше государство не смогло обеспечить работников работой, они вынуждены были уезжать из страны, для того, чтобы заработать средства для своих семей. И они должны отдать дань государству, которое ничего им не дало! Полный бред!!!".

Украинцев разгневало заявление Любченко о налогах для заробитчан Facebook OBOZREVATEL

Украинцев разгневало заявление Любченко о налогах для заробитчан Facebook OBOZREVATEL

Украинцев разгневало заявление Любченко о налогах для заробитчан Facebook OBOZREVATEL

Украинцев разгневало заявление Любченко о налогах для заробитчан Facebook OBOZREVATEL

Украинцев разгневало заявление Любченко о налогах для заробитчан Facebook OBOZREVATEL

Часть пользователей наоборот считает справедливым тот факт, что работники будут платить налоги Украины, ведь пенсии они будут получать тоже на родине:

"А почему тогда при выходе на пенсию по возрасту государство должно платить ее заробитчанам? Уже достало, когда жалуются что маленькая пенсия, а вы разберитесь, сколько лет вы работали и платили налоги. А то, кто работает и платит налоги, на перерасчет, индексацию права не имели".

"Безусловно, налоги должны платить все, но глядя на то, как власть тратит мои деньги, не хочется ни копейки давать".

Некоторые считают, что работники должны платить налоги Facebook OBOZREVATEL

Некоторые считают, что работники должны платить налоги Facebook OBOZREVATEL

Некоторые пользователи возмутились тем, что якобы таким образом государство хочет ввести двойное налогообложение, поскольку все легально устроенные работники уже платят налоги в той стране, где работают:

"Согласно международным законам, которые Украина также подписывала, двойное налогообложение запрещено. То есть, если человек работал официально за рубежом, платил там налоги, в Украине не имеют права требовать платить их еще раз".

"Если украинцы работают легально за рубежом, то они и так платят налоги в местный бюджет. А что, надо платить дважды?"

"А почему работники должны платить двойной налог? Ведь они уже его платят государству, в котором работают. И что власть Украины сделала для того, чтобы человек работал в Украине? Или даже для того, чтобы украинец поехал на заработки? Чтобы поехать на заработки, тоже надо иметь немного денег, сделать кучу документов. А еще пережить немалые стрессы, покинуть нажитый дом. А там, где работает, нужно еще квартироваться, а это тоже деньги. Так это как?".

"Какое они имеют право к деньгам Европы? Платят за границей я понимаю, а им, той банде в Украине? Входит валюта в Украину, люди эти деньги тратят в Украине!! Придурки к*нченные! Не было и не будет там добра!!!Точка!".

"Олигархи вам что-то должны. А работники свои налоги платят, правда не Украине, а тем государствам, которые им дали работу. К сожалению, в своем государстве они никому не нужны".

Украинцев возмутило то, что якобы государство хочет ввести двойное налогообложение Facebook OBOZREVATEL

Украинцев возмутило то, что якобы государство хочет ввести двойное налогообложение Facebook OBOZREVATEL

Украинцев возмутило то, что якобы государство хочет ввести двойное налогообложение Facebook OBOZREVATEL

Украинцев возмутило то, что якобы государство хочет ввести двойное налогообложение Facebook OBOZREVATEL

Украинцев возмутило то, что якобы государство хочет ввести двойное налогообложение Facebook OBOZREVATEL

Стоит заметить, что негативная реакция на заявление Любченко была вызвана неправильной трактовкой его слов. В комментариях бывший министр социальной политики Андрей Рева пояснил, что глава ГНС имел в виду то, что налоги нужно платить или за границей, или в Украине. И речь здесь идет только о тех, кто работает неофициально, ведь они нарушают закон. Если украинец официально устроен за рубежом и платит налоги, то в Украине ему засчитывают взносы в Пенсионный Фонд. Рева объяснил, как схема должна работать на примере с Польшей.

"Что это означает на практике?... ГНС должна выяснить, уплачены в Польше налоги с этих заработков или нет. Вариантов всего два:

1. Работник работал легально и платил налоги в Польше. В таком случае, ПЛАТИТЬ НАЛОГИ В УКРАИНЕ ЕМУ НЕ ПРИДЕТСЯ, ведь между Украиной и Польшей есть соглашение об избежании двойного налогообложения.

2. Работник работал нелегально и налоги в Польше не платил. В таком случае он должен уплатить НАЛОГИ В УКРАИНЕ. Точно так же, как и те граждане, которые работают в Украине и по тем же ставкам: 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

В чем проблема? Для чего весь этот хайп? Кстати, если человек работает легально в Польше и платит там налоги и взносы в ZUS, то по договору между Украиной и Польшей, мы засчитывают в страховой стаж украинского работника ПЕРИОД, КОГДА он платил ВЗНОСЫ В ПОЛЬШЕ В ZUS. Так что ничего плохого Любченко не сказал. Он просто рассказал об обязанности граждан Украины декларировать свои доходы в соответствии с требованиями статьи 67 Конституции Украины", – объяснил Рева.

Рева объяснил, что имел в виду Любченко Facebook OBOZREVATEL

Рева объяснил, что имел в виду Любченко Facebook OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 октября глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что украинские заробитчане должны платить налоги.

В Польше количество зарегистрированных иностранцев, работающих там, достигло 689 тыс. человек. Из них 507 тысяч украинцев, 46,2 тысячи белорусов и 11,1 тысячи граждан Грузии.