В сети пояснили, как Россия вынуждена продавать нефть за бесценок

Россия, экономика которой построена за счет экспорта нефти, вынуждена будет за бесценок продавать "черное золото" на Запад, терпя при этом колоссальные убытки.

Об этом написал популярный блогер Денис Казанский у себя в Twitter, чем вызвал большие споры у себя под постом.

"Вот поэтому "враждебному западу" и нет никакого смысла захватывать Россию ради ресурсов. Зачем напрягаться, если патриоты-имперцы-сталинисты-новоросы будут и дальше послушно качать на Запад нефть по 3 бакса? "Великая Россия" сама все отдаст за бесценок", - написал Казанский.

Этот твит вызвал бурное обсуждение, многие пользователи поддержали автора. В частности, Svitlana Ponomarova считает, что Запад уже такой ошибки, как в 90-е не сделает. "Зачем спасать, отмывать и окорочка давать этой алкашне имперской?".

Пользователь Lebron отметил, что белорусы явно поспешили, когда заявляли, что будут покупать российскую нефть по $4 за барель.

В свою очередь пользователь Karl, считает, что РФ напоследок может развязать ядерную войну: "Как бы умирающая собака перед кончиной ядерную войнушку не развязала".

Пользователь Ognivo_v подчеркнул, что российская нефть уже никому не нужна и даром: "США самый большой потребитель нефти в мире. И эта нефть там не нужна".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп отметил, что очень низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.