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22 апреля • обновлено в 02:22
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В сети пояснили, как Россия вынуждена продавать нефть за бесценок

1.2т
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Россия, экономика которой построена за счет экспорта нефти, вынуждена будет за бесценок продавать "черное золото" на Запад, терпя при этом колоссальные убытки.

Об этом написал популярный блогер Денис Казанский у себя в Twitter, чем вызвал большие споры у себя под постом.

"Вот поэтому "враждебному западу" и нет никакого смысла захватывать Россию ради ресурсов. Зачем напрягаться, если патриоты-имперцы-сталинисты-новоросы будут и дальше послушно качать на Запад нефть по 3 бакса? "Великая Россия" сама все отдаст за бесценок", - написал Казанский.

Этот твит вызвал бурное обсуждение, многие пользователи поддержали автора. В частности, Svitlana Ponomarova считает, что Запад уже такой ошибки, как в 90-е не сделает. "Зачем спасать, отмывать и окорочка давать этой алкашне имперской?".

"Россия отдаст себя за бесценок": в сети подчеркнули зависимость РФ от нефти

Пользователь Lebron отметил, что белорусы явно поспешили, когда заявляли, что будут покупать российскую нефть по $4 за барель.

"Россия отдаст себя за бесценок": в сети подчеркнули зависимость РФ от нефти

В свою очередь пользователь Karl, считает, что РФ напоследок может развязать ядерную войну: "Как бы умирающая собака перед кончиной ядерную войнушку не развязала".

"Россия отдаст себя за бесценок": в сети подчеркнули зависимость РФ от нефти

Пользователь Ognivo_v подчеркнул, что российская нефть уже никому не нужна и даром: "США самый большой потребитель нефти в мире. И эта нефть там не нужна".

"Россия отдаст себя за бесценок": в сети подчеркнули зависимость РФ от нефти

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп отметил, что очень низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

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Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Денис Казанский
Место
Россия
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Так и есть, даже верблюды поставили срусских на колени и дали поджопника. Не страна а бензоколонка
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Очень "авторитетное" мнение
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