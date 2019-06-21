"Назвала посмешищем!" В сети поддержали маму, задавшую неудобный вопрос Путину

В России заступились за молодую маму, которая во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным задала ему неудобный вопрос о пособии на ребенка в 50 рублей (20 грн) на месяц.

Стоит отметить, что главные рупоры кремлевской пропаганды ополчились на женщину и указали на то, что во время скайп-трансляции на заднем фоне в ее квартире стояла детская коляска за 60 тыс. рублей (24 тыс. грн). В частности, у себя на странице в Twitter такое сообщение обнародовал НТВ.

"В интернетах уже заметили, что мамочка, которая задавала вопрос о 50-рублевом пособии, сидела на фоне детской кроватки за 60 тысяч. #ПрямаяЛиния," - сказано в сообщении.

В интернетах уже заметили, что мамочка, которая задавала вопрос о 50-рублевом пособии, сидела на фоне детской кроватки за 60 тысяч. #ПрямаяЛиния — НТВ (@ntvru) 20 июня 2019 г.

Задавшая вопрос Путину мама

В ответ на это в комментариях напали на канал и отметили, что женщина подняла правильный вопрос, поскольку пособие в 50 рублей – это смешно.

"Может ей подарили эту коляску? Кого это должно волновать? Суть вопроса от этого меняется? Пособия в 50 руб., это хорошо? НТВ! Вы кого защищаете?", "И что? Может ей вообще друзья отдали, когда у них ребенок повзрослел. 50 р. в месяц это реально издевательство", "Мамочка не сказала, что она малоимущая. Она назвала пособие в 50 рублей – посмешищем", "Она может сидеть хоть на фоне ламборджини. Сколько она и её муж зарабатывают, не имеет значения. Вопрос о бессовестности правительства, которое после полутора лет платит 50 руб", "Может подарили, может купили на Авито. Для Путина это не оправдание, а его 20-летний позор!", "Пособия будут тогда, когда за спиной кроватки будут за 50 р.", "А надо было на фоне землянки в лесу что-ли?", - гневно отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах. Корреспонденты, которые 20 июня якобы спонтанно приехали в больницу, чтобы дать возможность задать свой вопрос, оговорились, что уже ранее бывали там.

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