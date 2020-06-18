В сети опубликовали цены на овощи на рынке в Киеве и сравнили с 2018-м годом. Фотофакт

В Киеве на Троещинском рынке в этом году овощи сильно подорожали по сравнению с 2018-м годом.

Актуальный снимок с рынка опубликовала пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон в Facebook. К публикации она добавила фото, сделанное в 2018 году. Таким образом удалось сравнить стоимость основных продуктов за этот период.

"Традиционный check-in на Троещинском рынке. Первое фото – нынешние цены, второе фб подбросил воспоминания "в этот день в 2018-м". Дарница, Позняки, Правый берег, что у вас? Кредитные товары – черешня и клубника в корзину не попали", – подписала фото Макогон.

Публикация о ценах на овощи Facebook Натальи Макогон

Таким образом цены на картофель в 2018 составляли 6 грн/кг, а в 2020-м – 17 грн/кг., помидоры были по 28 грн/кг, стали по 45 грн/кг.

Редиска 2 года назад стоила 10-15 грн/пучок, а сейчас – 35 грн. Сильно подорожали и огурцы. В 2018-м их стоимость была 5 грн/кг, а стала – 26 грн/кг.

Единственный овощ, который подешевел, это капуста. Ее стоимость снизилась на 3 грн за 2 года, с 10 до 7 грн/кг.

Цены на овощи в 2020 году Facebook Натальи Макогон

Цены на овощи в 2018-м году Facebook Натальи Макогон

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на начало июня цены на фрукты и ягоды установили исторический рекорд по стоимости. Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на клубнику – в среднем в 2,6 раза.