В АЛЛО раскрыли крупнейшую в стране схему уклонения от налогов через ФЛП, – журналист

Недавний обыск сотрудников ГФС и прокуроров в сети магазинов розничной торговли проводился в АЛЛО. Товарами торговали через подконтрольных физлиц предпринимателей (ФЛП) и таким образом уклонялись от уплаты налогов.

Такими данными располагает журналист Евгений Плинский. Информацию он обнародовал в своем телеграмм-канале "Грязные игры". По его словам, на складах АЛЛО изъяли товаров на более чем $6 млн и документацию, подтверждающую существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.

"Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохранения возможности оперативно "зарешать". Мои источники в ГФС утверждают что такие действия владельцами АЛЛО уже предпринимаются и очень активно", – пишет Плинский.

По его мнению, для главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий.

"Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок. А в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему", – написал журналист.

В АЛЛО раскрыли схему уклонения от налогов Телеграмм Плинского

Как работает схема уклонения от налогов с помощью "ФОП"

Вместо того, чтобы создать одно юридическое лицо, честно вести хозяйственную деятельность и платить налоги, компании создают сотни физлиц-предпринимателей, которые оформляют на своих сотрудников, руководителей отделений. За счет этого крупная компания, как и мелкий бизнес, который нуждается в поддержке, платит "единый" налог, размер которого колеблется от 10% прожиточного минимума (первая группа) до 5% оборота (третья группа).

В результате бюджет Украины недополучает миллиарды, а собственники крупного бизнеса уклоняются от уплаты налогов.

Так, инициатива "SaveФОП" несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО. Движение "SaveФОП" возглавляет Сергей Доротич. "Штаб" протеста организовали в гостиннице "Киев".

За протестами может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега.

Напомним, что со вторника, 15 декабря, в центре Киева проходят ежедневные масштабные акции движения "SaveФОП" – "СТОП локдаун!". В первый же день на Майдане Незалежности между протестующими и полицией произошли столкновения.

Предприниматели потребовали отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1.