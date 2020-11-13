У СБУ заберут часть полномочий: Баканов объяснил, как это повлияет на работу силовиков

Президентский законопроект по реформе СБУ должен внедрять меры предосторожности, исключающие привлечение Службы к расследованию экономических, коррупционных и других преступлений, которые не относятся к ее подследственности.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов. По его словам, таких полномочий Служба не имеет и сейчас.

"Негативный резонанс вызывают, прежде всего, поручения, которые мы получаем от следственных подразделений других правоохранительных органов – и должны их выполнять. Это и есть главное основание для обвинений СБУ в расследовании преступлений, не относящихся к ее подследственности. Давайте посмотрим на простую статистику: за 2019 год в СБУ поступило 4,2 тыс. поручений от других правоохранительных органов. 64% из них не касались компетенции спецслужбы", – пояснил глава СБУ.

Он напомнил, что в Житомирской области по поручению Генпрокуратуры и ГБР сотрудники СБУ устанавливали адреса подпольных игорных заведений, а в Запорожской – вручали повестки за нарушение ПДД.

"Но подчеркиваю – это не инициатива СБУ и не попытка злоупотреблять полномочиями. К сожалению, в такие условия нас ставит действующий Уголовно-процессуальный кодекс. И с этим надо что-то делать. К сожалению, нормы, направленные на урегулирование этой проблемы, исчезли в редакции "доработанного" законопроекта, который зарегистрировал комитет", – пояснил Баканов.

По его словам, законодатели просто изъяли из задач, функций и полномочий СБУ все положения, касающиеся экономики.

Он подчеркнул, какие вопросы остались не пересмотренные:

объекты критической инфраструктуры,

попытки установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями,

установление контроля над ликвидными секторами экономики.

"К тому же давайте разделять – честный бизнес, который государство должно поддерживать и которому следует помогать. А есть олигархи, монополии, финансовые спекулянты, скрытый бизнес чиновников или ОЗУ. В конце концов, одна известная ювелирная финансовая пирамида – это тоже бизнес, который просто обманул тысячи украинцев и вывел в РФ 250 млн долларов. может, и ему инвест-няню выделить? " – подытожил глава СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что СБУ лишат права расследований экономических преступлений.

3 сентября Верховная Рада в первом чтении и за основу поддержала законопроект №3087-Д о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Оно будет расследовать преступления в сфере государственных финансов и заменит налоговую милицию.

В сентябре 2019 Кабмин постановлением №846 восстановил полномочия налоговой милиции при Государственной фискальной службе. Предполагалось, что орган будет действовать временно, пока полноценно не запустят Государственное бюро расследований.