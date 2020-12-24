В санкционном списке ЕС по Беларуси оказался покупатель украинского БТА банка

В третьем пакете санкций Евросоюза за фальсификацию выборов в Беларуси оказался нефтяной бизнесмен Николай Воробей, который намерен купить украинский БТА Банк.

Его имя указано в санкционном списке белорусских компаний и бизнесменов, которые связаны с незаконно избранным президентом Александром Лукашенко. Всего под ограничения попали 29 человек.

Николай Воробей попал под санкции ЕС Журнал ЕС

"Он является одним из ведущих бизнесменов, работающих в Беларуси, с бизнес-интересами в нефтяной, угольной, банковской и других сферах. Он является совладельцем Bremino Group – компании, которая пользуется налоговыми льготами и другими формами поддержки со стороны белорусской администрации. Таким образом, он получает пользу от режима Лукашенко и поддерживает его", – пояснили введение санкций в ЕС.

В Беларуси ему принадлежит "Абсолютбанк", нефтетрейдер "Интерсервис", экспедиторская компания "БелКазТранс", объекты недвижимости и другие предприятия.

Николай Воробей попал под санкции ЕС

В декабре 2020 года стало известно, что Антимонопольный комитет Украины дал Воробью разрешение на покупку украинского БТА Банка. По данным СМИ, сумма сделки может составить $10 млн, но НБУ еще не санкционировал покупку.

В Украине бизнесмен владеет ООО "Прикарпат Захидтранс", которому принадлежит участок нефтепровода Самарско-Западного направления. Он предназначен для перекачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутреннего рынка Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре в черный список ЕС попали около 40 человек . Они несут ответственность за фальсификацию результатов президентских выборов и нарушение прав человека.

При этом сам Лукашенко сначала в санкционный список не вошел . Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что ЕС не ввел санкций против него, поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

Через месяц санкции расширили и тогда в них попал Лукашенко и его сын Виктор.

16 декабря послы Европейского Союза утвердили введение нового пакета санкций против властей Беларуси. Новые ограничения касаются 29 человек и 7 субъектов.

Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного президента Беларуси.

"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.

Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране. Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.