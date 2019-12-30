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30 декабря • обновлено в 13:47
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В России заявили о срыве соглашений с Украиной по газу: что известно

12.2т
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"Газпром" и "Нафтогаз" якобы пока не подписали мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу.

Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источник. Официального подтверждения нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать газовые переговоры. "Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведется работа, она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", – сообщил он, передает "Интерфакс-Украина".

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В России заявили о срыве соглашений с Украиной по газу

В Украине же ограничились коротким ответом. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что переговорный марафон завершен и он отправился в Брюссель заключать сделку с другим оператором.

Вскоре в компании уточнили: тяжелые переговоры завершены,но об окончательном подписании документов речи не идет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.

  • Также российская компания "Газпром" выплатила Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.

О чем договорились:

  • транзит на 5 лет с возможностью продления;

  • минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;

  • тариф на транспортировку газа для России будет расти;

  • Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
газопровод
Место
Россия
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Комментарии
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
" якобы пока не подписали ". Может дождаться официальных заявлений? Или на обозе жареное закончилось?
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васильевич василий
васильевич василий
Тогда Калибры - вперед
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Хо Хол
Хо Хол
Ой, а от исков уже отказались...
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Кризский Игорь, а чего не 84 или 89? 85 какая-то слишком ровная цифра. Соберись и пересчитай.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кризский Игорь, Мировое соглашение по 7.2 лярдов подписано, а иск на 12 лярдов изначально то не имел перспектив, а уж когда контракт продлят от него толку вообще никакого, потому как он предполагал непродление контракта.
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