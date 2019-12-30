В России заявили о срыве соглашений с Украиной по газу: что известно

"Газпром" и "Нафтогаз" якобы пока не подписали мировое соглашение по всем судебным спорам из-за действующего 10-летнего контракта на транзит российского газа в Европу.
Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источник. Официального подтверждения нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать газовые переговоры. "Пока нечего сказать. Идут переговоры, ведется работа, она непростая. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", – сообщил он, передает "Интерфакс-Украина".
В Украине же ограничились коротким ответом. Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что переговорный марафон завершен и он отправился в Брюссель заключать сделку с другим оператором.
Вскоре в компании уточнили: тяжелые переговоры завершены,но об окончательном подписании документов речи не идет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Также российская компания "Газпром" выплатила Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит газа.
О чем договорились:
транзит на 5 лет с возможностью продления;
минимальный транзит – 65 млрд кубометров первый год и 40 млрд кубометров – каждый следующий год;
тариф на транспортировку газа для России будет расти;
Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".
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