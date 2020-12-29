В России заявили, что скоро обеспечат Крым водой
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что оккупированный Крым, а именно Севастополь, в скором времени полностью будет обеспечен водой.
Об этом он написал на своей странице в Instagram. Отметим, что сейчас по всему полуострову наблюдается сильнейший дефицит воды. Украина еще в 2014 году после оккупации перекрыла Северо-Крымский канал.
Хуснуллин считает, что снабжению Севастополя водой во многом способствовала переброска воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек.
"Благодарю губернатора (так называемого главу Севастополя Михаила Развожаева. – Ред.) за хорошую работу, за оперативное и правильное решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбека. Работы идут по плану, найдены дополнительные источники, так что мы надеемся, что в скором времени Севастополь водой будет полностью обеспечен", – написал Хуснуллин.
Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.
Ранее в Крыму "власти" собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, опреснения морской воды и искусственных осадков. Пока что ни одна из идей успехом не увенчалась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Крыму взялись за осваивание перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.
Тем временем на оккупированном Россией полуострове сильно обмелела река Кокозка в селе Аромат Бахчисарайского района.
Оккупанты нашли новый источник воды и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности – на реке Бельбек в Севастополе.
Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
В конце декабря в Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.