Пошли против Путина? В России признали, что экономика достигла "потолка"

Экономика России, которая в I квартале 2019 года выросла на 0,5%, уперлась в свой структурный потолок, а пытаться добиться ее роста за счет изменений денежно-кредитной политики будет опасно.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает "Интерфакс". Она отметила, что экономика РФ сейчас растет в пределах 1,5-2% при очень низкой безработице.

"И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала", - объяснила глава ЦБ.

По ее словам, если пытаться сдвинуть центробанковскими инструментами потенциальные темпы роста, то в конечном счете страна получит либо инфляцию, либо "пузыри" на финансовых рынках, а скорее всего и то, и другое.

Эльвира Набиуллина ТАСС

"Макростабильность, достигнутая за счет таргетирования инфляции и следования бюджетному правилу, не должна создавать иллюзий благополучия. Темпы роста экономики остаются очень низкими, бизнес не видит перспектив, доходы населения почти не растут, и люди "слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни", суммировала она.

Корень проблем нужно искать именно в структуре российской экономики, а не во внешних условиях, которые сейчас в целом приемлемы, считает Набиуллина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин назвал главной проблемой российской экономики именно внешние риски.

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