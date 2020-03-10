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10 марта • обновлено в 16:48
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В России заржавел "нержавеющий" памятник рублю: показательное фото

3.1т
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В России покрылся ржавчиной памятник рублю, на котором нанесена надпись: "Наш рубль не заржавеет".

На "достопримечательность", которая находится в Ульяновске, обратили внимание пользователи Twitter. Памятник был открыт в 2016 году недалеко от дома-музея Ленина. Местные СМИ тогда особо отмечали, что он "выполнен из хромированных нержавеющих деталей", а если его вращать вокруг оси, то можно загадывать желания о финансовом благополучии. Но "монете" это не помогло.

Памятник "нержавеющему" рублю заржавел

Памятник "нержавеющему" рублю заржавел

"Ульяновск. Здесь заржавел памятник рублю, на котором написано, что он не заржавеет", – сообщил в Twitter пользователь Константин Иванов 10 марта.

"Нержавеющий" рубль заржавел

"Нержавеющий" рубль заржавел

Новость моментально разошлась по соцсети с едкими комментариями.

"Да он просто вспотел", – пишут в обсуждении.

"Последние дни настали", – пошутила пользовательница с ником "ведьма на работе". "Последние дни достали", – ответил ей Константин Иванов.

Обсуждение "нержавеющего рубля"

Обсуждение "нержавеющего рубля"

Twitter

"Почему мы только так в "федеральную повестку" попадаем?" – рассмеялся Алексей Мельник.

"Мироточит, скоро половники целовать приедут", – подытожил Алексей Орлов.

Обсуждение "нержавеющего рубля"

Обсуждение "нержавеющего рубля"

Twitter

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России рубль
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Нациев Сала
Нациев Сала
Зачем целовать? Просто учите гимн России, ykpo дeбил.ы))
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Что сделал Путин после резкого падения цены на нефть? -Российский Папа Карло взял полено и выстругал из него деревянный рубль.
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