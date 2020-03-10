В России заржавел "нержавеющий" памятник рублю: показательное фото

В России покрылся ржавчиной памятник рублю, на котором нанесена надпись: "Наш рубль не заржавеет".

На "достопримечательность", которая находится в Ульяновске, обратили внимание пользователи Twitter. Памятник был открыт в 2016 году недалеко от дома-музея Ленина. Местные СМИ тогда особо отмечали, что он "выполнен из хромированных нержавеющих деталей", а если его вращать вокруг оси, то можно загадывать желания о финансовом благополучии. Но "монете" это не помогло.

Памятник "нержавеющему" рублю заржавел

"Ульяновск. Здесь заржавел памятник рублю, на котором написано, что он не заржавеет", – сообщил в Twitter пользователь Константин Иванов 10 марта.

"Нержавеющий" рубль заржавел

Ульяновск. Здесь заржавел памятник рублю, на котором написано, что он не заржавеет. pic.twitter.com/Fki4yy5hq6 — Konstantin Ivanov (@Charodei_Ent) March 10, 2020

Новость моментально разошлась по соцсети с едкими комментариями.

"Да он просто вспотел", – пишут в обсуждении.

"Последние дни настали", – пошутила пользовательница с ником "ведьма на работе". "Последние дни достали", – ответил ей Константин Иванов.

Обсуждение "нержавеющего рубля" Twitter

"Почему мы только так в "федеральную повестку" попадаем?" – рассмеялся Алексей Мельник.

"Мироточит, скоро половники целовать приедут", – подытожил Алексей Орлов.

Обсуждение "нержавеющего рубля" Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

В России во вторник, 10 марта, в момент открытия валютных торгов рухнул курс рубля. Это произошло на фоне рекордного с 1991 года падения цен на нефть.

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