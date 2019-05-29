Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору не считает необходимым вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в страну физическими лицами.

"До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, – не вводить", – сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт после заседания российско-аргентинской межправительственной комиссии в Буэнос-Айресе, передает ТАСС.

По его словам, запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют во всех цивилизованных странах.

Данкверт считает, что не нужно политизировать этот вопрос и делать из него большую проблему.

"Почему все решили, что это хамон и пармезан? Вот допустим сосиски с африканской чумой, которые мы задержали недавно в Забайкалье. молочные и мясные продукты могут представлять угрозу вне зависимости от ввозимого объема", – резюмировал глава Россельхознадзора.

В России захотели частично запретить ввоз молока и мяса

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная мясная ассоциация России предложила правительству ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.

Кроме того, предлагается усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения, сообщают.

Крупнейшие российские производители мяса и птицы отмечают, что исключение можно сделать только для молочных смесей для детей и детского питания.

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