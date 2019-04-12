В России забили тревогу из-за резкого обеднения

В России повседневные расходы населения по итогам марта продемонстрировали рекордный рост, увеличившись на 11%.

При этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, около 70% граждан живут в режиме строгой экономии, сообщает "Газета.ru".

В частности, более чем две трети опрошенных (68%) стараются тратить по минимуму, сокращая повседневные расходы. В прошлом году таких россиян было меньше – 63%.

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Еще 69% респондентов считают, что на данный момент не стоит брать крупные займы в банках, и почти половина (48%) заявили, что свободные средства сейчас лучше положить в банк.

Больше всего от роста цен пострадали россияне с низкими доходами. В марте им пришлось потратить на привычные повседневные товары на 13,9% больше, чем месяцем ранее.

Россияне со средними и высокими доходами стали экономить, перейдя на более бюджетные товары.

"Во многом на увеличение расходов россиян повлиял рост налоговой нагрузки. Кроме того, свою роль могла сыграть досрочная реализация отложенного спроса из-за ожидания ускоренного роста цен на значимые продукты и услуги. Такие ожидания подталкивают россиян тратить сейчас, а не откладывать покупки "на потом", когда из-за роста потребительских цен и возможной девальвации рубля многие товары станут менее доступны", – резюмировал российский аналитик Алексей Коренев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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