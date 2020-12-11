В России выставили на продажу визитку Путина за сотни тысяч рублей

В Москве выставили на продажу старую визитку президента России Владимира Путина за 550 тысяч рублей (211 тысяч гривен).

"Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у советника Путина", – написала автор объявления Мария, опубликовав его на платформе Avito.

На визитке на русском и английском языках указаны должности Путина (1992-1996 годы) – заместитель мэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Также на карточке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал нынешний президент России.

На визитке на русском и английском языках указаны должности Путина Avito

На визитке на русском и английском языках указаны должности Путина Avito

В то же время в сети посмеялись над "ценностью" раритета.

"Бери, бери – я еще нарисую", "И кому это надо?", "Пишите в личку – дешевле отдам. У меня их через пару часов будет сотня-другая", – пишут пользователи в Twitter.

На визитке на русском и английском языках указаны должности Путина Avito

Как сообщал OBOZREVATEL, Банк "Россия" зарабатывает на россиянах до 2 млрд рублей (770 млн гривен) в год за счет большой комиссии, которую финучреждение берет за свои услуги.

Главный акционер "России" Юрий Ковальчук – близкий друг российского президента и второй по важности человек в стране. Акции банка дают и отнимают в зависимости от расположения Путина.