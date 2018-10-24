МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В России все компании отказались страховать новый запуск ракеты ''Союз''

3.9тЧитать материал на украинском

В России ни одна страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" и грузом для доставки на Международную космическую станцию.

Максимальная премия по договору была равна 116,5 млн рублей, а общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей — это страхование грузового корабля, а 200 млн рублей — груза, сообщает "Интерфакс".

Страховым случаем считалась бы утрата или гибель космического корабля и груза.

Новости
В России намекнули на "украинский след" в аварии ракеты "Союз"

Запрос предложений был объявлен 10 октября, однако в связи с тем, что на участие в процедуре не было подано ни одной заявки, открытый запрос признали несостоявшимся.

По информации источника в ракетно-космической отрасли, запуск "Прогресса МС-10" запланирован на 15-18 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария носителя. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя и транспортного пилотируемого корабля и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали: если инцидент признают страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
0
15
Смешно
7
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Ракетно-космическая отрасль путинской россии всё больше превращается в мыльные пузыри. Надул, взлетел, лопнул... Только виртуоз и клоун Рогозин пошёл дальше всех. Он научился их запускать носом и задницей.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Но зато согласились застраховать задницу главы Роскосмоса Рогозина.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийские олигархи скупайте Ржубль вы БАНКРОТЫ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги