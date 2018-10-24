В России все компании отказались страховать новый запуск ракеты ''Союз''

В России ни одна страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" и грузом для доставки на Международную космическую станцию.

Максимальная премия по договору была равна 116,5 млн рублей, а общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей — это страхование грузового корабля, а 200 млн рублей — груза, сообщает "Интерфакс".

Страховым случаем считалась бы утрата или гибель космического корабля и груза.

Запрос предложений был объявлен 10 октября, однако в связи с тем, что на участие в процедуре не было подано ни одной заявки, открытый запрос признали несостоявшимся.

По информации источника в ракетно-космической отрасли, запуск "Прогресса МС-10" запланирован на 15-18 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария носителя. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя и транспортного пилотируемого корабля и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали: если инцидент признают страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.