В охваченной коронавирусом Москве цены на лимоны достигли 200 грн

В России на фоне ажиотажа из-за вспышки коронавируса цены на лимоны выросли в среднем в пять раз: продаются не ниже 500 рублей (183 грн) за килограмм, а в некоторых местах продают и по 636 рублей (233 грн).

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Об этом рассказывают пользователи соцсетей.

"В обычное время лимоны стоят от 80(29,4 грн) до 150 рублей (55,1 грн) за кг, весной немного подороже. Сейчас же ниже 500 (183 грн) рублей за кг очень трудно найти. Настоящую причину повышения цен мы вряд ли узнаем: кто-то ссылается на курс рубля, кто-то на проблемы с доставкой, а кто-то, наверняка, просто решил "навариться", - пишут пользователи.

Между тем, ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит завышение цен на имбирь, лимоны и чеснок в стране. Как пояснили в ведомстве, резкое удорожание продуктов для укрепления иммунитета на фоне пандемии коронавируса может повлечь нарушения прав потребителей.

Россия импортирует лимоны и имбирь из-за границы. Крупнейшие поставщики лимонов – Турция, Аргентина и ЮАР, имбиря — Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине набор продуктов из чеснока, имбиря и лимона с начала карантина также подорожал вдвое, а кое-где в четыре раза.